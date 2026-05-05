Perché l’estate rischia di non decollare

L'Europa è il continente più esposto, perché il 75% delle sue importazioni di carburante aereo arrivava proprio dal Golfo Persico. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha già lanciato l'allarme 2 settimane fa: le riserve europee di jet fuel bastano per circa sei settimane, con il rischio di cancellazioni massive se i rifornimenti non riprendono. La risposta delle compagnie non si è fatta attendere: molte hanno alzato i prezzi dei biglietti e contestualmente decine di migliaia di voli su rotte meno redditizie sono state cancellate da qui ai prossimi mesi.