Europa: nel 2025 temperature annuali sopra la media

"Dal 1980, l'Europa si è riscaldata due volte più velocemente rispetto alla media globale, rendendola il continente che si riscalda più rapidamente sulla Terra - ha dichiarato la segretaria generale dell'OMM Celeste Saulo in un briefing sul rapporto - Le ondate di calore stanno diventando più frequenti e gravi. E nel 2025, abbiamo visto ondate di calore di lunga durata dal Mediterraneo al Circolo Polare Artico".