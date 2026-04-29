Europa: nel 2025 temperature annuali sopra la media
Lo rivela un rapporto del servizio meteo dell’UE, Copernicus, e dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)di Redazione E-Planet
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Almeno il 95% dell’Europa ha registrato temperature annuali superiori alla media nel 2025. Lo rivela il rapporto “Situazione europea del clima 2025” del servizio meteo dell’UE, Copernicus, e dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).
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Un’ondata di calore record di tre settimane ha colpito i Paesi della Penisola scandinava, con temperature in prossimità e all’interno del Circolo Polare Artico che hanno superato i 30 gradi centigradi.
"Dal 1980, l'Europa si è riscaldata due volte più velocemente rispetto alla media globale, rendendola il continente che si riscalda più rapidamente sulla Terra - ha dichiarato la segretaria generale dell'OMM Celeste Saulo in un briefing sul rapporto - Le ondate di calore stanno diventando più frequenti e gravi. E nel 2025, abbiamo visto ondate di calore di lunga durata dal Mediterraneo al Circolo Polare Artico".
I ghiacciai in tutte le regioni europee hanno registrato una perdita netta di massa, con l’Islanda che ha registrato la seconda maggiore perdita glaciale di sempre. La copertura nevosa è stata inferiore del 31% rispetto alla media. La calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 gigatonnellate (139 miliardi di tonnellate) di ghiaccio.
La temperatura media annuale della superficie del mare per la regione europea è stata la più alta mai registrata e l’86% della regione ha sperimentato almeno ondate di calore marino “forti”.
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Gli incendi boschivi hanno bruciato circa 1.034.550 ettari, la superficie più vasta registrata. Le portate dei fiumi sono state inferiori alla media per undici mesi dell’anno in tutta Europa. Tempeste e inondazioni hanno colpito migliaia di persone in tutta Europa, sebbene le precipitazioni estreme siano state meno diffuse rispetto agli anni precedenti.
L’unica nota positiva: le energie rinnovabili hanno fornito quasi la metà (46,4%) dell’elettricità in Europa nel 2025, con l’energia solare che ha raggiunto un nuovo record di contributo del 12,5%.