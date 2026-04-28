Transizione ecologica: Italia in grave ritardo

I dati presentati sono impietosi nel confronto europeo: nel quinquennio 2019-2024, la quota di energia da fonti rinnovabili in Italia è aumentata di appena 1,2 punti percentuali. Si tratta di un incremento giudicato “decisamente inferiore” rispetto a quello registrato in Spagna (+7,6 punti), Francia (+6,1 punti) e Germania (+5,2 punti). Di questo passo si mette a rischio la sicurezza energetica di lungo periodo e la competitività dell’industria italiana, rendendo il sistema più vulnerabile alle oscillazioni dei mercati internazionali. La Corte sottolinea che, senza un’inversione di tendenza nella capacità di installazione e nell’efficienza della spesa verde, l’Italia faticherà a rispettare i parametri europei e a garantire prezzi energetici stabili per famiglie e imprese.