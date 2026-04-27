Tech4You: prevenzione e adattamento

Oltre al fuoco ci sono i disastri idrogeologici a minare la sopravvivenza di territori e comunità. Basti vedere i casi di Niscemi e Petacciato. Tra gli effetti del climate change spicca l'intensità aumentata delle precipitazioni che determinano le frane. Ma che cos'è il rischio di frana e quanto sta aumentando negli ultimi tempi? Lo abbiamo chiesto a Nicola Moraci, Professore Geotecnica UniRC: