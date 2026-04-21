Per un futuro senza combustibili fossili
A Santa Marta, in Colombia, dal 24 al 29 aprile si terrà il vertice internazionale nato dal fallimento della COP30di Redazione E-Planet
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Un vertice internazionale dei popoli per un futuro libero dai combustibili fossili. Si terrà dal 24 al 29 aprile a Santa Marta, in Colombia, grazie all'iniziativa del governo colombiano e di quello olandese, alla luce del fallimento della scorsa COP30 in Brasile e del brusco ridimensionamento dell'azione climatica a livello globale.
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Un appuntamento molto significativo soprattutto perché i suoi protagonisti sono le realtà dal basso, nonostante l'appoggio, a parole, di vari governi da tutto il mondo. Ong e associazioni saranno al centro dei dibattiti per raggiungere l'obiettivo di una uscita rapida, giusta ed equa da un'economia di guerra basata sui combustibili fossili che ormai la fa da padrona a livello globale.
Arrivare ad un Trattato per l'abbandono dei fossili è possibile solo rimettendo al centro la giustizia sociale e climatica, in un momento in cui le politiche energetiche mondiali continuano a perseverare negli errori del passato, arricchendo i pochi a danno di tutti e contribuendo alle logiche del riarmo e della legge del più forte. La spinta dal basso, quindi, è l'ultima, essenziale speranza per un vero cambiamento rispetto ad un futuro sempre più cupo e pericoloso per la specie umana.
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La conferenza raccoglie sei percorsi attorno alla transizione dai fossili avviati grazie al consistente contributo della società civile.
1 - Il vertice dei popoli per un futuro libero dai combustibili fossili (24-26 aprile).
2 - Il percorso della campagna per l’adozione di un trattato internazionale di abbandono dei combustibili fossili (Fossil Fuel Non Proliferation Treaty) (dal 24 al 30 aprile)
3 - La prima conferenza dei territori liberi dai combustibili fossili (24-25 aprile).
4 - Una pre-conferenza sulle scienze e le politiche della transizione dai fossili (24-25 aprile).
5 - La conferenza governativa che discuterà proposte con rappresentanti della comunità scientifica e della società civile (28 e 29 aprile).
6 - Un sesto percorso, costituito da eventi paralleli presso l’università del Magdalena tra il 27 ed il 30 di aprile, dove intrecciare i percorsi avviati e provare a definire ulteriori iniziative tra le moltitudini della giustizia climatica.