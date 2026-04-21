Per un futuro senza combustibili fossili

Arrivare ad un Trattato per l'abbandono dei fossili è possibile solo rimettendo al centro la giustizia sociale e climatica, in un momento in cui le politiche energetiche mondiali continuano a perseverare negli errori del passato, arricchendo i pochi a danno di tutti e contribuendo alle logiche del riarmo e della legge del più forte. La spinta dal basso, quindi, è l'ultima, essenziale speranza per un vero cambiamento rispetto ad un futuro sempre più cupo e pericoloso per la specie umana.