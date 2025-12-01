COP30 di Belém: quale verità?

La COP30 di Belem è stata la prima conferenza dopo diversi anni condotta in paese democratico, dove è stato possibile organizzare un’enorme manifestazione il 15 novembre a cui hanno preso parte anche le comunità indigene, che hanno chiesto l’inclusione dei loro diritti territoriali nei piani climatici dei Paesi. Il Brasile è però anche l’ottavo produttore al mondo di petrolio, e a ottobre un’azienda petrolifera statale ha ottenuto l’autorizzazione ad avviare esplorazioni proprio nell’area del rio delle Amazzoni.