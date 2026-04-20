Scopriamo il progetto Tech4You

“Assolutamente strategico, perché il cibo ovviamente fa parte della nostra vita, senza il cibo non c'è la vita. D'altra parte, le filiere alimentari sono parte del problema del cambiamento climatico, ma dal nostro punto di vista posso diventare anche parte della soluzione. La nostra soluzione, la nostra leva strategica è la transizione digitale. Noi abbiamo scelto la filiera della liquirizia come caso studio perché chiaramente in Calabria la liquirizia è un prodotto DOP e perché è una filiera non troppo lunga, quindi ci ha consentito di sviluppare un modello per dimostrare come la digitalizzazione può garantire una maggiore sostenibilità, ma anche maggiori garanzie di qualità, garanzie di autenticazione e di sicurezza per il consumatore”.