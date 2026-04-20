Scopriamo il progetto Tech4You
Dalla ricerca per mitigare gli effetti del climate change all'impulso per rinnovare l'economia del territorio. È da questi presupposti che nasce Tech4You, che tra i vari enti vede la partecipazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabriadi Marco Vassallo
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Dalla ricerca per mitigare gli effetti del climate change all'impulso per rinnovare l'economia del territorio. È da questi presupposti che nasce Tech4You. Progetto finanziato dai fondi del PNRR, tra i vari enti vede la partecipazione e il forte impegno dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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A introdurci il lavoro svolto è Giuseppe Zimbalatti, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria: “Il PNRR ci ha dato una grande opportunità, quella di costituire un'importante rete istituzionale a carattere scientifico che ha coinvolto la Calabria e la Basilicata attraverso tutte le università ricadenti in questo territorio ed il CNR”.
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“È molto importante per la nostra università aver avuto questa opportunità, quella cioè di essere in rete con le altre università per perseguire un obiettivo scientifico di carattere strategico molto importante. Mettere a fuoco tematiche ed indagini scientifiche su fenomeni veramente impattanti in questo periodo”.
Nello Spoke 3 l'equipe di studiosi si sta concentrando sulle filiere del food che in maniera incisiva subiscono gli effetti del cambiamento climatico. L'obiettivo è aumentare la loro sostenibilità sia in ambito di sicurezza alimentare sia con la valorizzazione degli scarti in ottica di economia circolare. Tracciabilità del prodotto, digitalizzazione, robotica umanoide.
L'implementazione delle tecnologie digitali consente di gestire in maniera intelligente risorse preziose come l'acqua, mentre lo sviluppo delle blockchain garantisce la trasparenza di tutte le filiere. Quanto è importante, quindi, lavorare sul cibo e sulle filiere, se parliamo di sostenibilità? Lo abbiamo chiesto a Mariateresa Russo, Professoressa di Chimica degli Alimenti e Responsabile scientifico Tech4You UniRC:
“Assolutamente strategico, perché il cibo ovviamente fa parte della nostra vita, senza il cibo non c'è la vita. D'altra parte, le filiere alimentari sono parte del problema del cambiamento climatico, ma dal nostro punto di vista posso diventare anche parte della soluzione. La nostra soluzione, la nostra leva strategica è la transizione digitale. Noi abbiamo scelto la filiera della liquirizia come caso studio perché chiaramente in Calabria la liquirizia è un prodotto DOP e perché è una filiera non troppo lunga, quindi ci ha consentito di sviluppare un modello per dimostrare come la digitalizzazione può garantire una maggiore sostenibilità, ma anche maggiori garanzie di qualità, garanzie di autenticazione e di sicurezza per il consumatore”.
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“Il nostro prototipo si chiama Mantra e serve per trovare i marcatori molecolari. Al suo interno inseriamo la radice di liquirizia, procediamo con la polverizzazione della nostra liquirizia, mettiamo questa polvere nel nostro piccolo reattore e alla fine del processo di estrazione troveremo appunto un estratto. Al suo interno avremo le molecole di nostro interesse, che andremo ad analizzare con tutti i sistemi analitici. Analisi che ci serve per monitorare il processo produttivo, attraverso dei sensori sviluppati ad hoc”.
Nella prossima puntata approfondiremo altri studi legati a Tech4You. Tra i grandi protagonisti ci saranno il mare e le foreste, contenitori di tantissimi ecosistemi da preservare.