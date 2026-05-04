La nuova vita del Lago di Varese

“Per noi è fondamentale avere il lago pulito. Perché significa avere un lago fruibile per la cittadinanza, per svolgere sport, tant'è che qui noi abbiamo un centro importante di riferimento che è il canottaggio, con la Canottieri Varese. A luglio avremo infatti gli europei di canottaggio. Ma per noi è ancora più importante incrementare le presenze durante l'anno. Pensate che in questo periodo la Canottieri sta ospitando le squadre della Svezia e di Oxford. E abbiamo anche dei dati positivi sul numero di pernottamenti, perché sicuramente un lago pulito implica anche un valore economico”.