La nuova vita del Lago di Varese
Biodiversità, sport e anche cultura: grazie a un importante progetto di Regione Lombardia, il Lago di Varese è tornato un punto di riferimento per tutta la comunità locale e non solodi Marco Vassallo
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Oltre 23 milioni da parte di Regione Lombardia per riqualificare un luogo di grande interesse storico e naturalistico. Pensate che sull'Isolino Virginia c'è anche un sito archeologico del neolitico protetto dall'UNESCO.
Stiamo parlando della rinascita del Lago di Varese, il decimo per estensione in Italia.
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Uno degli obiettivi principali era rendere questo bacino di nuovo balneabile, come ci racconta Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia:
“È un risultato di cui siamo veramente orgogliosi, è un risultato a cui abbiamo lavorato per tanti anni. Questo bacino lacustre è bellissimo ed è un punto di riferimento per lo sport, per la biodiversità, per la natura”.
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“Nel 5000 a.C. ci sono stati insediamenti del neolitico che hanno già iniziato a popolare questo territorio ed è stato anche riconosciuto come sito di interesse internazionale, come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nell'ambito dei siti palafitticoli dell'arco alpino”.
Visitare questo lago è anche un'occasione per ammirare una fauna molto ricca.
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“Uno degli interventi su cui ci siamo concentrati, oltre alla balneabilità, è stato quello di far sì che la biodiversità straordinaria di questo lago fosse sempre di più valorizzata. E allora pesci, uccelli e anfibi rappresentano un patrimonio che è attrattivo e che richiama qui anche molte persone. Un lago pulito, balneabile, vivibile e che sia esso stesso l'emblema di una Lombardia che si vuole riqualificare, rilanciare e che investe sulla natura”.
Un lago finalmente pulito è una ricchezza per tutto il territorio e i suoi cittadini. E non solo.
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Ce ne parla Giacomo Cosentino, Vice Presidente Consiglio Regionale della Lombardia:
“Per noi è fondamentale avere il lago pulito. Perché significa avere un lago fruibile per la cittadinanza, per svolgere sport, tant'è che qui noi abbiamo un centro importante di riferimento che è il canottaggio, con la Canottieri Varese. A luglio avremo infatti gli europei di canottaggio. Ma per noi è ancora più importante incrementare le presenze durante l'anno. Pensate che in questo periodo la Canottieri sta ospitando le squadre della Svezia e di Oxford. E abbiamo anche dei dati positivi sul numero di pernottamenti, perché sicuramente un lago pulito implica anche un valore economico”.
Quello attuato da Regione Lombardia è stato un importante lavoro di risanamento. Negli anni sono state rimosse diverse tonnellate di inquinanti dalle acque. A dirci di più è Stefano Clerici, Direttore Fondazione Lombardia Ambiente:
“Il cuore del risanamento del Lago di Varese, che fino a pochi anni fa era un lago di fatto compromesso, è rappresentato dall'impianto di prelievo delle acque profonde. Un lavoro iniziato nel 2020, che dura tutt'ora e che ha consentito di rimuovere dal fondo del lago tonnellate e tonnellate di inquinanti - in particolare fosforo, azoto e ammoniaca - che si erano sedimentati nel corso dei decenni”.
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Il lago è tornato balneabile nel 2022 e non accadeva da circa 60 anni. Le attività industriali della zona stavano minando la sopravvivenza di questo ecosistema. Godersi acque finalmente limpide non è solo un successo ecologico, vuol dire riallacciare un legame con la memoria del territorio.