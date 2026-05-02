Stati Uniti, la storica compagnia low cost Spirit Airlines dichiara fallimento

Fondata nel 1983 e diventata negli anni uno dei punti di riferimento del trasporto aereo economico negli Stati Uniti, gli iconici aerei gialli erano il simbolo della Spirit Airlines ed erano diventati riconoscibili in tutti gli Usa. Secondo i dati più recenti, la compagnia aveva trasportato circa 28 milioni di passeggeri tra febbraio 2025 e gennaio 2026, con una quota significativa del traffico domestico. Nonostante un ridimensionamento negli ultimi anni, rappresentava ancora una fetta importante del mercato interno. Il modello low cost adottato da Spirit, sin dagli inizi, è lo stesso che in Europa ha avuto successo per tante altre compagnie: prezzi base competitivi e tanti servizi extra a pagamento.