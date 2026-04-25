I prezzi dei biglietti aerei continuano a crescere e non soltanto per l'aumento del costo del jet fuel. Sono soprattutto i servizi accessori a subire rialzi, secondo quanto ricostruisce RimborsoAlVolo, società specializzata in assistenza ai passeggeri. Ma non solo: alcune compagnie aeree, come segnalato dal Codacons, hanno richiesto un supplemento carburante ai passeggeri che hanno già acquistato i biglietti. Su questo si è attivata l'Antitrust.