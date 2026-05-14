Uno scenario che rischia di avere effetti diretti sul comparto turistico: dai costi dei trasporti aerei e su gomma fino ai prezzi di hotel, ristorazione e servizi collegati alle vacanze. Secondo le stime, l’inflazione acquisita per il 2026 si attesterebbe al 2,4%, mentre quella relativa ai prodotti energetici non regolamentati arriverebbe al 7,9%. Nonostante le incognite economiche, il quadro resta comunque positivo. Il turismo continua a confermarsi una leva strategica per la crescita italiana, sostenuto dalla forza del brand Paese e dalla capacità di attrarre sia i viaggiatori stranieri sia una domanda interna tornata finalmente a crescere.