Turismo sempre più guidato dagli algoritmi: così l’IA sta spingendo il boom dell’Est Europa

© Donnavventura
© Donnavventura
Complice anche la guerra, sistemi predittivi e analisi dei dati riscrivono le rotte dei viaggiatori, premiando sicurezza, convenienza e mete emergenti
© Donnavventura
© Donnavventura
Nel 2026 la mappa del turismo europeo si sta ridisegnando rapidamente. Mentre le mete tradizionali dell’Europa occidentale restano forti, cresce in modo evidente l’interesse per l’Est Europa, protagonista di un vero boom di prenotazioni. Un fenomeno che nasce dall’intreccio di fattori geopolitici, economici e tecnologici, con un ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nella scelta delle destinazioni. Ma stavolta la vera protagonista è l’IA che consente una pianificazione iper-personalizzata, riducendo il tempo necessario per organizzare un viaggio e orientando le scelte verso destinazioni emergenti.
La guerra e la ricerca di sicurezza - Il primo motore di questa crescita è la percezione di sicurezza. Le tensioni internazionali, in particolare la guerra in Medio Oriente, hanno generato incertezza tra i viaggiatori, portandoli a evitare alcune rotte e a privilegiare mete considerate più stabili. In questo contesto, diversi Paesi dell’Est Europa sono emersi come alternative affidabili, registrando un aumento significativo delle prenotazioni negli ultimi mesi.
Prezzi sempre più alti - Parallelamente, anche il costo dei trasporti influenzato dal caro carburante, ha inciso sulle scelte: destinazioni più vicine e accessibili diventano automaticamente più competitive. Accanto alla sicurezza, conta sempre di più il rapporto qualità-prezzo. In un contesto di inflazione e aumento dei costi turistici, infatti, i viaggiatori europei cercano esperienze accessibili senza rinunciare alla qualità. Secondo le analisi di settore, il cosiddetto "value for money" è ormai una priorità assoluta per chi viaggia. E l’Est Europa risponde perfettamente a questa esigenza: prezzi più contenuti, minore overtourism e un'offerta percepita come più autentica. Si inserisce inoltre nella crescente domanda di esperienze “lente”, sostenibili e meno affollate, che stanno ridefinendo le preferenze soprattutto tra giovani e viaggiatori abituali.
L’effetto rimbalzo del turismo europeo - Il boom dell’Est Europa si inserisce in una tendenza più ampia: la forte ripresa del turismo nel continente. L’Europa ha superato i livelli pre-pandemia, con centinaia di milioni di arrivi e una crescita diffusa della domanda . Questa espansione ha però anche effetti redistributivi: alcune mete "sature" spingono i flussi verso destinazioni emergenti, spesso proprio nell’Europa orientale.
Il ruolo decisivo dell’intelligenza artificiale - A fare la differenza, oggi, è però l’intelligenza artificiale. Le piattaforme di viaggio utilizzano algoritmi avanzati per analizzare enormi quantità di dati: prezzi, sicurezza percepita, recensioni, trend social e perfino eventi locali. Questi sistemi sono in grado di suggerire mete meno ovvie ma più adatte al profilo del viaggiatore. L’IA consente una pianificazione iper-personalizzata, riducendo il tempo necessario per organizzare un viaggio e orientando le scelte verso destinazioni emergenti. Non solo: secondo osservatori del settore, eventi, contesto geopolitico e preferenze individuali vengono sempre più integrati nei modelli predittivi, influenzando direttamente la domanda turistica. In pratica, l’IA non si limita a "consigliare" le mete: contribuisce a crearne la popolarità. U
Un effetto domino - Le destinazioni suggerite dagli algoritmi, spesso meno note, vengono scoperte da un numero crescente di viaggiatori, amplificate dai social e rapidamente trasformate in nuove tendenze. L’Est Europa rappresenta oggi il caso emblematico di questo processo: da alternativa economica a nuova frontiera del turismo europeo. Il boom delle prenotazioni verso Est non è quindi un fenomeno temporaneo, ma il segnale di un cambiamento strutturale. I viaggiatori sono più attenti, più informati e sempre più guidati da strumenti digitali avanzati. E mentre un tempo erano le guide turistiche a orientare le scelte, oggi sono gli algoritmi a tracciare le rotte e a disegnare una nuova geografia del viaggio.