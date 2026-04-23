Turismo sempre più guidato dagli algoritmi: così l’IA sta spingendo il boom dell’Est Europa

Prezzi sempre più alti - Parallelamente, anche il costo dei trasporti influenzato dal caro carburante, ha inciso sulle scelte: destinazioni più vicine e accessibili diventano automaticamente più competitive. Accanto alla sicurezza, conta sempre di più il rapporto qualità-prezzo. In un contesto di inflazione e aumento dei costi turistici, infatti, i viaggiatori europei cercano esperienze accessibili senza rinunciare alla qualità. Secondo le analisi di settore, il cosiddetto "value for money" è ormai una priorità assoluta per chi viaggia. E l’Est Europa risponde perfettamente a questa esigenza: prezzi più contenuti, minore overtourism e un'offerta percepita come più autentica. Si inserisce inoltre nella crescente domanda di esperienze “lente”, sostenibili e meno affollate, che stanno ridefinendo le preferenze soprattutto tra giovani e viaggiatori abituali.