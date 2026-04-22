Ponti di primavera: la guerra sconvolge il turismo, ma l’Italia resta una meta di riferimento

LA GUERRA NON FERMA LA VOGLIA DI VACANZA – Il primo dato evidente, secondo la rilevazione effettuata da BWH Hotels Italy & South-East Europe, è che la crisi internazionale non ha fermato il desiderio di viaggiare; ha anche dimostrato che l’Italia, in un contesto globale complesso, costituisce un riferimento affidabile e appagante. La tendenza è emersa con chiarezza già in occasione del periodo pasquale, nel quale il buon andamento delle presenze ha confermato il forte dinamismo del turismo interno e domestico: ora una conferma arriva dalle prenotazioni degli italiani per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, aumentate del 15% rispetto allo scorso anno con un’accelerazione significativa nelle ultime settimane. La domanda è distribuita nelle diverse località italiane, con picchi nelle notti del 25 aprile, 1° maggio e 30 maggio. I dati evidenziano che oltre il 60% dei viaggiatori ha scelto soggiorni di più notti, privilegiando le tariffe flessibili con prenotazioni modificabili: le due notti restano la formula più gettonata (oltre il 25%), seguite da soggiorni di tre o quattro notti, che rappresentano quasi un quarto delle prenotazioni. quasi il 60% delle prenotazioni arriva da coppie, attratte dal fascino di un weekend romantico, mentre le famiglie rappresentano circa il 15%, con preferenza per le destinazioni che uniscono relax, cultura e attività all’aria aperta. I dati trovano conferma nelle analisi dell’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria, che evidenziano una netta propensione verso mete di prossimità o percepite come più stabili, con l’Italia che raccoglie il 41,1% delle preferenze, seguita da Spagna (23,6%), crociere e bacino del Mediterraneo.