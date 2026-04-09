Time Out incorona le più belle città del mondo: c'è anche Napoli (ed è l’unica italiana)

© Ente del Turismo | Napoli
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Dalla vivace Melbourne alle metropoli globali, la nuova classifica celebra le 50 realtà più dinamiche del pianeta. E quella partenopea si ritaglia un posto speciale...
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Dalla vivace Melbourne alle metropoli globali, la nuova classifica celebra le città più dinamiche del pianeta. E Napoli si ritaglia un posto speciale. Ogni anno la rivista britannica Time Out pubblica una delle classifiche più attese nel mondo del turismo urbano: le 50 migliori città del pianeta. Un ranking costruito non solo sulle attrazioni, ma soprattutto sulle emozioni di chi le vive ogni giorno. L’edizione 2026, realizzata con il contributo di oltre 24.000 residenti e più di 100 esperti, premia città capaci di offrire un mix unico di cultura, gastronomia, qualità della vita e senso di comunità.
Il podio - In cima alla classifica svetta Melbourne, seguita da Shanghai e Edimburgo, mentre nella top ten compaiono anche Londra e New York. Metropoli globali che si distinguono per vivacità culturale, eventi e qualità della vita. Ma tra le grandi capitali del mondo emerge anche una sorpresa italiana.
Napoli, cuore mediterraneo - Nella classifica globale al 33esimo posto si piazza Napoli, unica città italiana presente nella top 50. Un risultato significativo, soprattutto considerando l’assenza di altre città del Paese. La città partenopea conquista la classifica grazie a una combinazione rara: autenticità, energia popolare e una scena gastronomica tra le più apprezzate al mondo. Non a caso è stata già riconosciuta da Time Out come una delle migliori al mondo per il cibo, per qualità e accessibilità.
Identità vincente - Il fascino partenopeo risiede proprio nella sua identità: dai vicoli del centro storico alla vitalità dei quartieri, fino al legame profondo tra comunità e territorio. Elementi che, secondo gli stessi criteri della classifica, fanno la differenza nel definire una città “vivibile” e non solo visitabile. Una classifica che racconta come si vive (davvero) nelle città Il ranking non si limita a valutare monumenti o turismo, ma analizza fattori più complessi: felicità percepita, costo della vita, vita notturna, offerta culturale e senso di appartenenza. () È proprio questa prospettiva “dal basso” a rendere la classifica di Time Out diversa dalle altre: non premia solo le mete più celebri, ma quelle in cui le persone si sentono davvero bene. Il paradosso italiano La presenza di Napoli come unica rappresentante italiana apre anche una riflessione. In un Paese ricco di città d’arte come Roma, Milano o Firenze, è proprio il capoluogo campano a emergere nel panorama globale. Un segnale che premia non solo la bellezza storica, ma la vitalità contemporanea. Napoli, con la sua capacità di reinventarsi senza perdere identità, diventa così simbolo di un nuovo modo di vivere la città. Un invito a guardare oltre le classifiche Più che una semplice graduatoria, quella di Time Out è una fotografia del presente urbano globale: città diverse, lontane tra loro, ma unite dalla capacità di far sentire le persone parte di qualcosa. E in questo scenario, Napoli — con il suo caos creativo, la sua umanità e il suo inconfondibile stile di vita — dimostra che non serve essere perfetti per essere tra i migliori. Basta essere autentici.
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