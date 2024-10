Città e mura: ecco le più belle e poderose del mondo

GRANDE MURAGLIA CINESE - Quando si parla di fortificazioni, il pensiero corre subito a questo imponente sistema di difesa, la cui lunghezza è stimata in 21.200 chilometri, costruito e modificato a più riprese tra il V secolo a.C. e il XVI secolo. Per secoli ha protetto non una città ma l'intero impero cinese, allontanando dai confini settentrionali gli attacchi degli Unni dalla Mongolia e dalla Manciuria. Nel 1987, la Grande Muraglia Cinese fa parte dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO.