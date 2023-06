Roventi e magiche: le città nel deserto più belle del mondo

Ci sono piccoli centri costruiti nelle oasi, intorno alla poca acqua che arriva fin lì, oppure grandi metropoli edificate in tempi recenti strappando il suolo alla sabbia e rendendo la vita confortevole grazie ai condizionatori d’aria e alla tecnologia. Abbiamo scelte dieci location in tutto il mondo, tra le più curiose e magnifiche, nelle quali chi ama il grande caldo può trovare grande soddisfazione.

HUACACHINA, Perù - Questo villaggio peruviano, situato a circa 300 chilometri a sud di Lima, è edificato intorno a un piccolo lago naturale che crea una specie di oasi nella sabbia del deserto. La destinazione è diventata popolare perché offre la possibilità di effettuare alcuni sport “da sabbia”, come il sandboarding, ovvero la discesa dalle dune con un attrezzo simile allo snowboard, o le corse di dune bugg. Nel villaggio risiedono stabilmente circa cento abitanti.

DUBAI, Emirati Arabi - Difficile descrivere in poche parole la città degli Emirati Arabi Uniti: celebre in tutto il mondo per i suoi edifici ultramoderni e a volte stravaganti, per i negozi di lusso, e per i suoi mille primati: è costruita con il deserto da un alto e il mare dall'altro.

GHADAMES, Libia - È una città-oasi della Libia occidentale, situata nei pressi del confine con l'Algeria e la Tunisia, a circa 550 km a sudovest di Tripoli. Secondo stime del 2003 ospita circa 16 000 abitanti. In epoca romana è stata avamposto fortificato dell'Urbe; nel VII secolo fu presa dagli Arabi e si convertì all'Islam. Fa parte della Libia dal 1956.

HAID AL-JAZIL, Yemen - Costruita in equilibrio su un grande masso che domina la valle del Wadi Dawan, in pieno deserto dello Yemen, questo piccolo centro, che somiglia a un'isola emersa dal deserto, è diventato tristemente famoso per una serie di vicende di terrorismo legate ad Al-Qaeda. È costituito principalmente da case in mattoni di fango che si mimetizzano nell'ambiente naturale.

OUARZAZATE, Marocco - Situata al crocevia tra le valli di Draa, Dadès e Zis, la città costituisce la porta di ingresso per il deserto di Ouarzazate. La sua bellezza e il fascino della natura che la circonda ne hanno fatto il luogo ideale per le riprese cinematografiche: gli studios che sorgono alle porte della città nuova hanno ospitato le riprese di numerosi film di successo, tra cui "Il gladiatore" e il "Gesù di Nazareth"

ALMERIA, deserto di Tobernas, Spagna – Anche in questo caso, la natura selvaggia e l’aspetto da Old West hanno trasformato la location in luogo perfetto come set cinematografico: è stato soprattutto Sergio Leone ad approfittarne per girare i suoi celebri “spaghetti western”. Siamo a circa due ore di auto da Malaga, nella Spagna Meridionale.

LAS VEGAS, Nevada, USA – La città dei casinò, delle stravaganze, delle mille luci coloratissime, sorge in pieno deserto del Mojave, in Nevada. La città è una meta di vacanza celebre per i suoi casinò, aperti 24 ore su 24, e allineati lungo "The Strip", la strada principale lunga più di 6 chilometri e punto focale della città.

PALM SPRINGS, California USA - La città sorge nel deserto del Sonora, nella California meridionale. È una celebre località di villeggiatura, molto frequentata dalle celebrities, che la apprezzano per le terme, i campi da golf e i centri benessere. La circostante Coachella Valley offre la possibilità di fare escursioni in una natura di grande fascino.

COOBER Pedy, Australia - Questa celebre città sotterranea si trova in Australia Meridionale, in pieno deserto a circa 850 chilometri da Adelaide. Vivono qui circa 1600 abitanti (dati 2012) i quali, per proteggersi dalle alte temperature diurne e dal freddo notturno, hanno scavato le loro case a una profondità variabile tra gli 8 e i 22 metri, Le abitazioni, chiamate dug-outs, sono collegate da una rete di tunnel che un tempo erano antiche miniere. La città è uno dei maggiori siti al mondo per l'estrazione dell'opale.

JAISALMER, India - Jaisalmer si trova nell'India nord occidentale, nel cuore del deserto del Thar. Fondata dopo l'Anno Mille, divenne in breve tempo il centro politico di uno Stato molto potente. Di quell'epoca rimangono resti imponenti, tra i quali una fortezza, un’ imponente cinta muraria e alcuni templi. È conosciuta come la "Città d’oro" per la caratteristica colorazione delle pietre che compongono gli edifici.