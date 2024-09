Teatri ultramoderni: i luoghi del mondo in cui va in scena il futuro

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, Valencia- L’Opera di Valencia è stata progettata dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava come elemento finale della Città delle Arti e delle Scienze. Il Palau de les Arts Reina Sofía, inaugurato nel 2005, presenta un esterno con una serie di volumi disposti in apparenza in modo casuale, racchiusi sotto due gusci simmetrici di cemento che conferiscono unità all'edificio. Il complesso ospita una sala principale con una capacità di 1.700 posti a sedere e viene utilizzata per spettacoli di opera; un'Aula Magistrale, per 400 spettatori, utilizzata per conferenze e concerti di musica da camera; un Auditorium con 1500 posti destinato a concerti di musica classica e un Teatro de Cámara, che ospita concenti da camera in un edificio adiacente al palazzo e indipendente da questo. L’interno dell'auditorium più grande è rivestito in ceramica e ha richiesto un anno di assestamento perché l’acustica della sala fosse perfetta.