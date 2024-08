Belle e impossibili: dieci strade da paura

JEBEL HAFEET MOUNTAIN ROAD, Emirati Arabi - Una strada spettacolare che all'ora del tramonto si colora di sfumature magiche e quasi surreali. Il nastro di asfalto spicca in netto contrasto con i colori accesi del terreno roccioso circostante. I più avventurosi la percorrono anche in bicicletta, per mettere alla prova la loro resistenza. Il tracciato abbraccia la montagna Jebel Hafeet, nella parte centrale dell'Emirato di Abu Dhabi, fino a 1220 m di altezza: si compone di 21 curve ed è dotata di 3 corsie di marcia (due in salita ed una in discesa).