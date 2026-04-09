Como, overtourism di lusso tra hotel esclusivi, vip e visitatori da tutto il mondo
Il Lago sempre più meta del turismo internazionale, “Realpolitik” analizza il fenomeno nella perla del Nord Italia
© Da video
Il lago di Como è sempre di più meta del turismo internazionale di lusso: tra hotel esclusivi, vip e visitatori da tutto il mondo. Ville di prestigio con l'accesso al lago, tra le più famose: Villa Oleandra di George Clooeney e Villa Fontanelle di Gianni Versace, recentemente venduta.
"Questa villa è un gioellino perché è piccola e ospita matrimonio con non più di 70 persone - ha spiegato la wedding planner Roberta Adamo mostrando una location sul lago - gli stranieri si sposano principalmente a casa loro e qui fanno una cerimonia con tutti gli amici, arrivano direttamente con la barca".
"Abbiamo fatto il matrimonio di John Legend a Villa Pizzo - ha aggiunto Giovanni Costantino, CEO e imprenditore nel settore eventi - abbiamo preparato tre giorni di evento, semplice ma allo stesso tempo ci sono stati personaggi di prestigio come Stevie Wonder, Sting".
"Naturalmente si tratta di imprenditori, liberi professisonisti provenienti dall'estero sopratutto dall'America, dall'India e dall'Inghilterra", ha aggiunto Giovanni Costantino. Il budget? "Sul Lago di Como il costo parte da 100 mila euro, è veramente un'industria e diciamo che è un valore aggiunto per l'Italia", ha spiegato l'imprenditore nel settore eventi.