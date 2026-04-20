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Dalla Grande Mela a Londra, la lotta allo svuotamento delle metropoli passa da una nuova idea di giustizia fiscale (e sociale) e il movimento dei Patriotic Millionaires ne è la dimostrazionedi Manuela D'Argenio
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Più cresce la ricchezza, più le città rischiano di svuotarsi: è il paradosso che accomuna da qualche anno le grandi metropoli contemporanee. La desertificazione, sociale ed economica, è un dato col quale fare i conti: un processo silenzioso fatto di negozi che chiudono, quartieri che perdono identità e classi medie spinte ai margini. In questo scenario, il caso di New York City è emblematico. Il sindaco socialista Zohran Mamdani ha ottenuto il via libera per tassare i ricchi, uno dei punti forti della sua campagna elettorale: una nuova sovrattassa sui cosiddetti pied-a'-terre della Grande Mela del valore superiore a 5 milioni di dollari. Una misura che piace a molti miliardari, come il movimento dei Patriotic Millionaires che hanno come slogan "Tax the Rich Pay the People Spread the Power". Una provocazione necessaria: tassare di più i ricchi per rafforzare il tessuto urbano.
La fuga dalle città e la perdita della vitalità - New York rappresenta oggi un laboratorio globale. Dopo la pandemia, la metropoli ha dovuto fare i conti con uffici semi-vuoti, commercio in difficoltà, turismo altalenante e un costo della vita sempre più elevato. Il rischio, secondo molti analisti, è quello di una progressiva "desertificazione urbana": meno residenti stabili, meno servizi, meno fermento economico e soprattutto la perdita della linfa vitale e dell’identità che hanno reso quel luogo così affascinante. In questo scenario, la dipendenza della città dalle entrate fiscali dei contribuenti più ricchi diventa un nodo cruciale. Una loro eventuale fuga potrebbe compromettere il finanziamento di servizi essenziali, dai trasporti all’istruzione. Ma il nodo fondamentale è un altro: cosa resta di una città quando diventa inaccessibile alla maggioranza dei suoi abitanti?
I Patriotic Millionaires - Il movimento dei Patriotic Millionaires torna al centro del dibattito: tassare i super ricchi non è solo una questione di equità, ma una leva decisiva per evitare la “desertificazione” economica e sociale delle grandi città. Un tema che si intreccia direttamente con l’annuncio del sindaco di New York. Per il movimento il vero rischio non è tassare troppo i ricchi, ma aver costruito economie urbane che dipendono quasi esclusivamente da loro. Una città che vive solo di rendite elevate e consumi di lusso è una città fragile, esposta a shock e incapace di rigenerarsi. Tassare i super ricchi, allora, non è una punizione. È una forma di manutenzione del sistema. Significa investire in trasporti pubblici efficienti, in abitazioni accessibili, in servizi che rendano la città abitabile anche per chi non appartiene all’élite. Significa, in ultima analisi, preservare quella diversità sociale che è sempre stata il vero motore dell’innovazione urbana.
Rovesciare la prospettiva? - Il punto, anche se sembra ideologico, in realtà è pragmatico. Senza interventi correttivi, la traiettoria è chiara: città sempre più esclusive, sempre meno vive. Gusci splendenti, ma vuoti. In questo senso, la proposta di una maggiore tassazione dei grandi patrimoni non è una minaccia alla crescita, bensì una condizione per la sua sostenibilità. New York oggi si trova davanti a un bivio che riguarda tutte le grandi metropoli, da Londra a Parigi e, perché no, anche Milano. Continuare a inseguire i capitali, accettando livelli crescenti di disuguaglianza, oppure redistribuire per ricostruire un equilibrio urbano. La domanda, alla fine, è semplice: una città è fatta per attrarre ricchezza o per generare vita? Se la risposta è la seconda, allora il coraggio politico di tassare i più ricchi potrebbe non essere un azzardo, ma l’unico modo per evitare che le città del futuro diventino deserti di lusso.