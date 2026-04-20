I Patriotic Millionaires - Il movimento dei Patriotic Millionaires torna al centro del dibattito: tassare i super ricchi non è solo una questione di equità, ma una leva decisiva per evitare la “desertificazione” economica e sociale delle grandi città. Un tema che si intreccia direttamente con l’annuncio del sindaco di New York. Per il movimento il vero rischio non è tassare troppo i ricchi, ma aver costruito economie urbane che dipendono quasi esclusivamente da loro. Una città che vive solo di rendite elevate e consumi di lusso è una città fragile, esposta a shock e incapace di rigenerarsi. Tassare i super ricchi, allora, non è una punizione. È una forma di manutenzione del sistema. Significa investire in trasporti pubblici efficienti, in abitazioni accessibili, in servizi che rendano la città abitabile anche per chi non appartiene all’élite. Significa, in ultima analisi, preservare quella diversità sociale che è sempre stata il vero motore dell’innovazione urbana.