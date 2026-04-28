Da Venezia a Praga - Venezia è forse il simbolo globale dell’overtourism: flussi giornalieri enormi rispetto alla popolazione residente, progressivo spopolamento del centro storico e introduzione recente di un ticket d’ingresso per i visitatori giornalieri.Anche le grandi navi da crociera sono state limitate proprio per ridurre l’impatto ambientale e urbano. Amsterdam ha avviato una vera e propria campagna per “tenere lontani” alcuni tipi di turismo, soprattutto quello legato agli eccessi. Stop a nuovi hotel in centro, restrizioni sugli affitti brevi e limiti alle visite guidate nei quartieri più affollati. Anche Lisbona negli ultimi anni ha visto un boom turistico che ha fatto impennare i prezzi degli immobili. Il governo ha introdotto limiti agli affitti turistici in diverse zone per contrastare la crisi abitativa. Praga sta affrontando problemi simili: centro storico invaso dal turismo “mordi e fuggi”, aumento degli affitti e perdita di servizi per i residenti. Anche qui si discute di regolamentazioni più severe sugli affitti brevi. Questi esempi aiutano a mostrare come l’overtourism non sia un problema isolato ma una questione sistemica che attraversa tutta l’Europa, con città molto diverse accomunate dagli stessi squilibri.