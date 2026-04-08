Capri dice stop agli "assalti" ai turisti con l'ordinanza anti petulanza: multe fino a 500 euro

Il giro di vite è stato deciso dalla giunta comunale riunitasi lo scorso 31 marzo. Alla base della scelta c'è la crescente pressione turistica che interessa quotidianamente l'isola, in particolare il centro storico e l'area portuale di Marina Grande. L'elevato afflusso di visitatori, sottolinea il Comune nelle premesse del provvedimento, rende necessario garantire ordine, decoro e una circolazione più fluida per pedoni e veicoli. La presenza costante di operatori pronti a intercettare i turisti lungo le strade viene infatti considerata un elemento di disturbo, oltre che un fattore di congestione.