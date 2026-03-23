Un valico simbolo delle Dolomiti si prepara a cambiare volto. Tra panorami iconici e flussi turistici sempre più intensi, il Passo Gardena va verso una regolamentazione drastica del traffico: una Ztl stagionale per contenere l'overtourism e restituire equilibrio a uno dei luoghi più frequentati dell'arco alpino. A partire dall'estate 2027, il transito sul passo sarà consentito, nei mesi tra maggio e ottobre, solo ai residenti della Val Gardena e della Val Badia. Una misura pensata per ridurre la pressione turistica lungo la strada che collega le due valli, spesso congestionata durante l’alta stagione. Non mancheranno tuttavia deroghe: potranno circolare anche lavoratori per motivi professionali, come artigiani e fornitori, oltre agli ospiti delle strutture alberghiere situate lungo il percorso e a chi potrà dimostrare valide esigenze di spostamento.