A Roccaraso invasione bis? La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida: "Sindaco, noi siamo pronti"

Roccaraso presa d'assalto da migliaia di turisti
© Ansa
In un video su TikTok l'influencer napoletana invita i suoi fan a raggiungere tutti insieme la località sciistica abruzzese, un anno dopo l'assalto mordi-e-fuggi che mandò in tilt il paese
"Adeguatamente: organizziamoci e andiamo a sciare tutti insieme a Roccaraso". La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ci riprova. Ma con toni più soft. Dopo l'invasione del gennaio dell'anno scorso con centinaia di fan dalla Campania che l'avevano seguita nel centro sciistico abruzzese mandando in tilt l'intera cittadina in provincia de L'Aquila e la sua rete trasporti, l'influencer rilancia dal suo canale Tiktok la sfida al sindaco. "Noi siamo pronti", è il messaggio diretto al primo cittadino Francesco Di Donato. E lui come risponderà?
La tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa in tutta Italia per la carovana di turisti napoletani portati a Roccaraso creando scompiglio nel paese, dalla sua pagina social invita i suoi follower a una nuova gita sulla neve, a fine gennaio, esattamente un anno dopo quell'invasione mordi-e-fuggi che ebbe gran risalto mediatico.
© Ansa
Ma stavolta le premesse sembrano essere diverse. Soprattutto, pacate. Niente più mordi-e-fuggi, sembrerebbe. "Adeguatamente, ci organizziamo", è il messaggio. "Andiamo ognuno con la propria auto, affittiamo una casetta per un paio di giorni, ci si comporta bene, non buttiamo le carte a terra, non sporchiamo i bagni, non lasciamo spazzatura sulla neve", l'idea. "A noi piace la neve", sottolinea, infatti, l'influencer napoletana, ribadendo: "Mi raccomando, adeguatamente".
E per partecipare, basta lasciare un commento sotto il video-invito. In attesa della risposta del sindaco di Roccaraso: emetterà una nuova ordinanza anti-overtourism?