A Roccaraso invasione bis? La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida: "Sindaco, noi siamo pronti"

"Adeguatamente: organizziamoci e andiamo a sciare tutti insieme a Roccaraso". La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ci riprova. Ma con toni più soft. Dopo l'invasione del gennaio dell'anno scorso con centinaia di fan dalla Campania che l'avevano seguita nel centro sciistico abruzzese mandando in tilt l'intera cittadina in provincia de L'Aquila e la sua rete trasporti, l'influencer rilancia dal suo canale Tiktok la sfida al sindaco. "Noi siamo pronti", è il messaggio diretto al primo cittadino Francesco Di Donato. E lui come risponderà?