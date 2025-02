Roccaraso, si sgonfia l'effetto tiktoker | Mentre sull'Etna attenzione massima per contenere l'assalto

Alti e bassi in base ai trend social del momento. Roccaraso, la località sciistica abruzzese presa d'assalto un mese fa dopo l'appello della tiktoker Rita De Crescenzo, in questo weekend sembra essere tornata la normalità. Solo 24 i bus in arrivo dalla Campania, carichi di sciatori e appassionati della neve. Mentre sull'Etna, dove, soprattutto in orario notturno, in centinaia si avventurano per ammirare lo spettacolo della colata lavica sulla neve, l'allerta è ancora alta. Ecco il punto.