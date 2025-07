Dolomiti, escursionisti sbagliano sentiero e distruggono un rifugio | Il gestore: "Mai successo in 45 anni, è gente senza pazienza"

Dolomiti al centro dell'estate italiana, non solo per via degli influencer, dei tornelli a pagamento e dell'overtourism dei cosiddetti escursionisti della domenica, ma anche per la "gente senza pazienza". Questa la definizione usata per denunciare il danneggiamento del Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù sul Gruppo del Sella, dal suo storico gestore, Renato Costa, prima su Facebook con tanto di foto e poi a Il Corriere della Sera. "Questo signore, - è lo sfogo via social di Costa, - dopo avergli spiegato quale sentiero prendere per scendere, come sembra ha sbagliato, così per ringraziarci è tornato al rifugio, fuori di sé, e oltre a danneggiare la porta, ci ha anche insultato. Una vergogna. I visitatori non hanno più pazienza".



Come ricostruisce Il Corriere della Sera, tutto è successo in pochi minuti. Protagonisti della vicenda la coppia di turisti irlandesi che aveva trascorso la notte proprio in rifugio e che al mattino, su consiglio dello staff, si era incamminata verso valle lungo il sentiero ben segnalato.