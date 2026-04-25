L'anno scorso 8mln di visitatori

Atene contro l'overtourism, il sindaco: "Servono restrizioni"

Secondo il primo cittadino della capitale greca, interi quartieri"rischiano di perdere la loro autenticità a causa di uno sviluppo incontrollato.

di Marta Alessandra Vittadini
25 Apr 2026 - 21:53
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Partiamo dai numeri: a fronte di 700 mila abitanti, lo scorso anno sono stati circa 8 milioni i visitatori di Atene. Cifre record che se da un lato sono una benedizione per l'economia locale, dall'altro il pericolo dell'overtourism è reale e strangolati tra negozi di souvenir, bar e ristoranti non sempre in regola, affitti brevi e alberghi, i cittadini avrebbero di che protestare: ma stavolta a guidare la lotta è lo stesso sindaco della capitale, Haris Doukas. "Atene non può funzionare come se fosse un gigantesco hotel. Servono restrizioni e regole. Anche le città devono avere voce in capitolo sul proprio sviluppo" dice il primo cittadino, che sottolinea anche il pericolo che interi quartieri possono perdere la loro autenticità. 
 

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