Atene contro l'overtourism, il sindaco: "Servono restrizioni"

Partiamo dai numeri: a fronte di 700 mila abitanti, lo scorso anno sono stati circa 8 milioni i visitatori di Atene. Cifre record che se da un lato sono una benedizione per l'economia locale, dall'altro il pericolo dell'overtourism è reale e strangolati tra negozi di souvenir, bar e ristoranti non sempre in regola, affitti brevi e alberghi, i cittadini avrebbero di che protestare: ma stavolta a guidare la lotta è lo stesso sindaco della capitale, Haris Doukas. "Atene non può funzionare come se fosse un gigantesco hotel. Servono restrizioni e regole. Anche le città devono avere voce in capitolo sul proprio sviluppo" dice il primo cittadino, che sottolinea anche il pericolo che interi quartieri possono perdere la loro autenticità.

