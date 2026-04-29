Caro carburanti, il Presidente Unione Energie per la Mobilità: "Non siamo pronti a fronteggiare le emergenze"
A "È Sempre Cartabianca" Gianni Murano sui voli aerei cancellati: "Crisi che si aggiunge a un'altra e ci lascia impreparati"
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"Ogni evento per noi diventa un'emergenza, perché non siamo pronti a livello europeo a fronteggiare le emergenze". Con queste parole Gianni Murano, Presidente Unione Energie per la Mobilità, analizza a "È Sempre Cartabianca" l'incognita carburante dovuta alla guerra in Iran e al conseguente blocco dello Stretto di Hormuz.
"Questa crisi in Iran si somma a quella russo-ucraina - spiega analizzando la particolarità del momento e denunciando come l'Europa sia "di nuovo impreparata".
"Non è isolata ma se ne somma a un'altra di un grosso esportatore sia di petrolio che di prodotti raffinati. L'Europa prendeva dalla Russia circa venti milioni di tonnellate di gasolio ogni anno, che a seguito delle sanzioni è sparito ed è stato ricollocato da altre parti. Il 40% proprio dal Medio Oriente", ha proseguito Gianni Murano nell'analisi proposta nella trasmissione di Retequattro durante la puntata di martedì 28 aprile.
Una crisi che, come analizzato nel medesimo servizio, rischia di condizionare il turismo estivo attraverso una serie di cancellazioni e provvedimenti adottati dalle compagnie aeree. "Lufthansa ha cancellato ventimila voli fino a ottobre, per risparmiare 40mila tonnellate di cherosene. SAS ha cancellato mille partenze nel mese di aprile. KLM ha annullato 160 voli a maggio, mentre Delta Airlines limerà la rete di collegamenti del 3,5%. E ancora United, che toglierà dalla vendita il 5% dei voli interni meno redditizzi".