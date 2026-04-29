Trump a re Carlo: "Gli Usa hanno sconfitto l'Iran" | Una petroliera giapponese attraversa Hormuz | Bessent: "Il blocco navale costringerà Teheran a tagliare la produzione petrolifera"

Resta alta la tensione nucleare e marittima tra Stati Uniti e Iran. La superpetroliera giapponese Idemitsu Maru avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz, in quello che sarebbe stato il primo transito dello Stretto da parte di una nave di proprietà di una compagnia di raffinazione dall'inizio del conflitto. "È il risultato dei negoziati del governo giapponese", ha dichiarato un alto funzionario giapponese anonimo, precisando che non è stato pagato alcun pedaggio per il transito. Nel frattempo, il presidente degli Usa, Donald Trump, ha detto alla cena di Stato per re Carlo - in visita nel Paese a stelle e strisce con la consorte Camilla - che gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran.