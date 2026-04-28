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Wsj: "Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz"

La Casa Bianca resta prudente sull'offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz e rilanciare il confronto sul nucleare

28 Apr 2026 - 06:18
© Ansa

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Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sono scettici sull'offerta dell'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La Casa Bianca continuerà a negoziare con Teheran e probabilmente presenterà la sua risposta e le sue controproposte nei prossimi giorni. Anche se l'offerta iraniana non è stata respinta categoricamente, Trump e i suoi consiglieri sono dubbiosi sull'azione in buona fede dell'Iran e sull'intenzione di Teheran di mettere fine all'arricchimento dell'uranio e impegnarsi a non sviluppare l'arma nucleare. 

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