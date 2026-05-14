Bandiere Blu: quest’anno sono 257, al top la Liguria

Sono state assegnate le Bandiere Blu 2026: quest’anno sono 257 i Comuni italiani insigni della prestigiosa eco-label assegnata alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. I riconoscimenti quest’anno sono 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Regione che ne ha ottenute di più è la Liguria con 35 Bandiere. Lo ha reso noto stamani la Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen, che tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori.