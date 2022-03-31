Puglia di primavera: una stagione di cultura, attrazioni e buoni sapori

LE MASSERIE - Questi complessi agricoli fortificati, che tra il Cinquecento e l'Ottocento funzionavano come vere e proprie microsocietà autosufficienti, sono uno dei tratti più caratteristici della Puglia rurale. Un tempo erano il centro della comunità agricola locale, mentre oggi sono stati recuperati e riqualificati in strutture di ospitalità e di gusto, spesso di altissimo livello e di gran lusso. Ma per il viaggiatore attento, le masserie sono, innanzi tutto, luoghi di memoria, a cominciare da quello che riguarda i sapori e la gastronomia: si passeggia tra ulivi plurisecolari, si scoprono i segreti dell’olio e del vino e si apprezzano a tavola i piatti preparati con i prodotti della masseria stessa, offerti sia secondo le antiche ricette, sia attraverso reinterpretazioni in stile più contemporaneo, come vogliono le regole della tavola gourmet. Uno dei paladini del concetto di gastronomia come identità del territorio è Domenico Pinto, fondatore di Tenuta Pinto, a Mola di Bari, a poca distanza dal capoluogo pugliese: per Domenico l'agricoltura non è semplice produzione di cibo, ma è l'espressione della cultura, della salute e dell'identità di un territorio; il legame tra agricoltura, alimentazione e ospitalità non è solo un modello di business, ma una missione culturale e identitaria. Non a caso, a Tenuta Pinto, una raffinata masseria e country house di charme, rinomata location per eventi e matrimoni, è possibile fare esperienza diretta di questa filosofia, sia attraverso le prelibatezze proposte nei menù dallo chef Giuseppe Pedone, sia in chiave esperienziale diretta, partecipando a wine tour o a cooking class guidati dallo chef, in cui si impara a preparare pasta, pizza e panzerotti secondo la più autentica tradizione pugliese e in armonia con la stagionalità dei prodotti; oppure si passeggia nell’orto, si partecipa a un pic-nic nel frutteto, o si scopre in una lezione di cucina esperienziale come trasformare le albicocche dal momento della raccolta in frutteto in deliziosi dessert. Si impara poi a riconoscere un olio di qualità attraverso l'analisi sensoriale, o ad apprezzare il vino dei vitigni locali. La masseria è stata costruita nel 1729 e, grazie a un attento restauro conservativo, permette di immergersi in atmosfere antiche pur con tutti i comfort del design contemporaneo country-chic.