Il ceo di Ryanair: "Stop alla birra negli aeroporti, troppi passeggeri ubriachi"

"Non capisco assolutamente perché la gente venga servita nei bar degli aeroporti alle cinque o alle sei di mattina. Chi ha bisogno di bere una birra a quell'ora?", ha dichiarato l'amministratore delegato, noto per le sue uscite sopra le righe, in un'intervista al Times. "Non dovrebbe esserci alcun servizio di alcolici negli aeroporti" a quelle ore, ha aggiunto, attaccando i bar e i pub negli scali che, in caso di ritardo, "sono ben disposti a servire tutto l'alcol che i clienti vogliono, sapendo che il problema ricadrà sulle compagnie aeree".