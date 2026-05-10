Le norme europee prevedono precise tutele per chi subisce ritardi prolungati. In base alle informazioni diffuse da Enac, il diritto all'assistenza scatta già dopo alcune ore di attesa e comprende pasti e bevande proporzionati alla durata del ritardo. Quando necessario, il vettore deve anche garantire la sistemazione in albergo, i trasferimenti tra aeroporto e hotel e la possibilità di effettuare due comunicazioni, tramite telefonate o posta elettronica. Le soglie cambiano a seconda della tratta:

- almeno 2 ore di ritardo per voli fino a 1.500 chilometri;

- almeno 3 ore per voli intra-Ue oltre i 1.500 chilometri e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

- almeno 4 ore per i voli superiori a 3.500 chilometri fuori dall’Unione europea.