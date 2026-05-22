Quentin Tarantino non ci sta di fronte all'iniziativa di Pitt. "L'espressione sul volto di Quentin era incredibilmente seria", ha raccontato Bruce Dern. "Ha detto, 'Brad, cosa hai appena fatto?'". Pitt replica: "Beh, ho dato lo stop". E il regista ha risposto infuriato: "Non azzardarti mai più in vita tua, altrimenti hai finito di lavorare. Quello è il mio regno. Non interrompere la recitazione". Quindi abbiamo girato la scena e Brad gli ha solo detto: "Beh, quello che ha detto non era nella sceneggiatura".