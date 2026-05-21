È proprio sul fronte familiare che la storia si fa più complicata. Perché se la somiglianza con il padre è evidente, il legame con lui è da tempo interrotto. Brad Pitt non ha più rapporti con i figli e la sua assenza all'ultimo importante traguardo della famiglia — la laurea della sorella Zahara — non ha sorpreso nessuno: difficile, si vocifera Oltreoceano, che abbia persino ricevuto un invito.