QUESTIONE DI DNA

Il figlio di Brad Pitt è diventato il ritratto del papà (con cui però non ha più rapporti)

Il figlio di Angelina Jolie cresce e somiglia sempre di più al padre. Ma con lui, come quasi tutti i fratelli, ha chiuso ogni rapporto e ha rinunciato al cognome Pitt

21 Mag 2026 - 12:33
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Knox Jolie assomiglia al padre Brad Pitt © Instagram

Knox Jolie assomiglia al padre Brad Pitt © Instagram

Ci sono geni che non si discutono. E nel caso di Knox Jolie, il quartogenito di Angelina Jolie e Brad Pitt, basta una fotografia recente per capire da che parte abbiano deciso di pendere. Knox, che il prossimo 12 luglio compirà 18 anni, è apparso in pubblico in occasione di un evento di famiglia con un'aria da protagonista annunciato: occhi azzurri, lineamenti puliti, fisico ormai allungato. La fotocopia, insomma, di com'era il padre quando Hollywood se ne innamorò.

Un look che è già un ricordo di Brad

 A rendere il paragone ancora più sorprendente per somiglianza ci ha pensato il nuovo taglio. Knox si è presentato con i capelli scuri schiariti da punte biondo platino, un dettaglio che riporta dritti agli anni Duemila e a uno dei look più riconoscibili di Brad Pitt. Nato insieme alla gemella Vivienne durante la lunga relazione tra i due divi, finita nel 2016, il ragazzo per ora sembra tutt'altro che attratto dai riflettori: nonostante un esordio da doppiatore in un film d'animazione di grande successo, a riempire le sue giornate ci sono la scuola, la boxe e la famiglia.

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Sei figli, un solo cognome

 È proprio sul fronte familiare che la storia si fa più complicata. Perché se la somiglianza con il padre è evidente, il legame con lui è da tempo interrotto. Brad Pitt non ha più rapporti con i figli e la sua assenza all'ultimo importante traguardo della famiglia — la laurea della sorella Zahara — non ha sorpreso nessuno: difficile, si vocifera Oltreoceano, che abbia persino ricevuto un invito.

Il segnale più netto di questa rottura resta però una scelta condivisa: i figli hanno progressivamente rinunciato al cognome Pitt, scegliendo di tenere solo quello della madre. Zahara, il giorno della consegna del diploma, è stata chiamata sul palco come Zahara Marley Jolie, omettendo ancora una volta il "Pitt". Un gesto piccolo nella forma, enorme nella sostanza.

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Una famiglia sempre più unita (e lontana)

 Mentre il rapporto con il padre resta congelato, quello con Angelina appare saldissimo. L'attrice, da poco cinquantenne, avrebbe deciso di voltare pagina anche geograficamente, valutando un trasferimento all'estero insieme ai figli. Knox, intanto, continua a crescere. E ogni nuova foto lo avvicina - esteticamente - a quel modello che, però, umanamente rifugge.

La nuova villa di Brad Pitt a Los Angeles

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