Costruita nel 1913 su progetto dell'architetto B. Cooper Corbett, la villa fu acquistata pochi anni dopo dal leggendario produttore e regista Cecil B. DeMille, che contribuì a trasformarla in un simbolo della golden age hollywoodiana. Nel corso degli anni, la proprietà si è ampliata inglobando anche l'ex casa di Charlie Chaplin, aggiungendo ulteriore fascino a una storia già ricca. Con i suoi oltre mille metri quadrati abitabili, sei camere da letto e dieci bagni, la casa rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo e comfort contemporaneo. Non mancano una piscina, una dependance, una palestra privata e persino una sala da tè, dettagli che raccontano uno stile di vita raffinato e riservato.Ma ciò che rende davvero unica questa tenuta è il suo passato.