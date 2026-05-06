Angelina Jolie saluta Los Angeles: in vendita la dimora delle stelle da quasi 30 milioni
Tra storia hollywoodiana e nuovi orizzonti, l'attrice chiude un capitolo della sua vita e mette sul mercato la sua iconica residenza losangelina
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Certe case non sono solo case, ma rappresentano capitoli di una vita che a un certo punto cambia direzione. La dimora di Angelina Jolie, arroccata sulle colline di Los Angeles con vista sull'Osservatorio Griffith, sembra proprio una di queste. L'attrice ha deciso di trasferirsi e di mettere sul mercato la proprietà per 29,85 milioni di dollari. Immersa in un lotto di oltre 8mila metri quadrati, la proprietà è molto più di una residenza di lusso.
Una dimora storica
Costruita nel 1913 su progetto dell'architetto B. Cooper Corbett, la villa fu acquistata pochi anni dopo dal leggendario produttore e regista Cecil B. DeMille, che contribuì a trasformarla in un simbolo della golden age hollywoodiana. Nel corso degli anni, la proprietà si è ampliata inglobando anche l'ex casa di Charlie Chaplin, aggiungendo ulteriore fascino a una storia già ricca. Con i suoi oltre mille metri quadrati abitabili, sei camere da letto e dieci bagni, la casa rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo e comfort contemporaneo. Non mancano una piscina, una dependance, una palestra privata e persino una sala da tè, dettagli che raccontano uno stile di vita raffinato e riservato.Ma ciò che rende davvero unica questa tenuta è il suo passato.
Dalla fine di un matrimonio a un nuovo inizio
Angelina Jolie acquistò questa dimora nel 2017, in un momento particolarmente delicato della sua vita personale, subito dopo la separazione da Brad Pitt. Pagata 24,5 milioni di dollari, la casa era diventata un rifugio per lei e i suoi figli, un luogo in cui ricostruire un equilibrio lontano dai riflettori più invasivi. La decisione di vendere arriva in un momento simbolico: i gemelli avuti con Pitt hanno raggiunto la maggiore età, segnando la fine di un ciclo familiare. E non è un caso che già nel 2024 l'attrice avesse lasciato intendere di voler lasciare Los Angeles, dichiarando di essere rimasta in città solo per motivi legati al divorzio.
Los Feliz, tra vicini celebri e addii annunciati
Situata nel quartiere esclusivo di Los Feliz, la residenza è circondata da altre proprietà di star internazionali, in una zona da sempre sinonimo di privacy e prestigio. La vendita della villa non è solo una transazione immobiliare: è il segnale di un cambiamento più profondo. Angelina Jolie sembra pronta a voltare pagina, forse anche a lasciare definitivamente gli Stati Uniti per una nuova vita altrove.