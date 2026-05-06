Durissimo il commento di Paul Murphy, legale dell'attrice, che ha parlato di "vittoria importante" e ha accusato Pitt di essersi spinto "completamente fuori dai limiti" pretendendo di mettere le mani su comunicazioni protette. Murphy ha letto la mossa come parte di uno schema più ampio: il tentativo costante dell'ex marito di esercitare un controllo su tutto ciò che riguarda Jolie, comprese le conversazioni con i suoi avvocati. Dal fronte opposto, una fonte vicina a Pitt — citata da TMZ — ha minimizzato la sconfitta, ricordando che il giudice ha lasciato aperta la possibilità di tornare sulla questione qualora emergessero nuove prove.