Le lauree di Zahara Jolie, Deacon Phillippe e Grace Burns © TikTok e Instagram
Negli ultimi giorni diverse celebrità internazionali hanno celebrato uno dei traguardi più importanti nella vita dei propri figli: la laurea. Dai campus di Atlanta e New York fino ai social network, attrici, modelle e star di Hollywood hanno condiviso messaggi pieni di orgoglio per i ragazzi arrivati alla fine del percorso universitario.
Tra i nomi che hanno attirato maggiormente l'attenzione ci sono quelli della figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Zahara, e dei figli di Reese Witherspoon, Kate Hudson e Christy Turlington.
Zahara Jolie ha usato solo il cognome della madre
A far discutere maggiormente è stata soprattutto Zahara, la figlia maggiore di Angelina Jolie e Brad Pitt, che durante la cerimonia di laurea allo Spelman College di Atlanta avrebbe deciso di presentarsi pubblicamente senza il cognome paterno. La 21enne si è laureata in psicologia.
Nel programma ufficiale dell'evento compariva ancora il nome "Zahara Marley Jolie-Pitt", ma quando è salita sul palco il suo nome è stato annunciato semplicemente come "Zahara Marley Jolie". Una scelta che non è passata inosservata e che è arrivata dopo altri episodi simili: già nel 2023, durante l'ingresso nella confraternita Alpha Kappa Alpha, la giovane si era infatti presentata utilizzando esclusivamente il cognome della madre adottiva.
Il legame speciale con Angelina Jolie
Nel corso degli ultimi mesi Zahara aveva già parlato pubblicamente del legame molto forte con Angelina Jolie. Durante un evento organizzato dalla Pearls of Purpose Foundation, la ragazza aveva definito il loro rapporto "unico", raccontando anche alcuni aspetti della sua infanzia. Adottata quando aveva appena sei mesi, Zahara aveva spiegato di essere cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso il valore dell'aiuto verso gli altri, della gentilezza e della crescita personale. Aveva poi dedicato delle parole affettuose proprio alla madre, descrivendola come una donna altruista, comprensiva e amorevole.
Anche l'attrice, in passato, aveva raccontato quanto la figlia abbia influenzato la sua vita. In un intervento del 2020, Jolie aveva spiegato di aver imparato moltissimo da Zahara, definendola una donna straordinaria e sottolineando il forte legame della ragazza con le sue origini africane.
Reese Witherspoon festeggia il figlio Deacon
All'università di New York, invece, si è svolta un'altra cerimonia di laurea, alla quale ha preso parte anche Deacon Phillippe, il figlio dell'attrice e produttrice Reese Witherspoon. Il giovane, nato dalla relazione con Ryan Phillippe, ha completato gli studi alla Tisch School of the Arts, uno dei percorsi più prestigiosi dell'ateneo newyorkese.
L'attrice ha condiviso sui social una lunga dedica in cui ha ricordato gli anni di studio del figlio, tra lezioni, progetti e nuove amicizie. Alla cerimonia erano presenti anche il padre Ryan Phillippe e Ava, la sorella di Deacon.
Il percorso universitario del ragazzo sembra inoltre confermare il suo interesse per il mondo dello spettacolo. Deacon ha già avuto alcune esperienze come attore e si è avvicinato anche alla musica in qualità di produttore.
La laurea della figlia di Christy Turlington
Tra i volti noti presenti all'Università di New York c'era anche Christy Turlington, arrivata per celebrare la laurea della figlia Grace Burns, nata dalla relazione con l'attore Ed Burns. La giovane ha completato il suo percorso alla Gallatin School, struttura dell'università dedicata ai programmi interdisciplinari personalizzati. Sui social, la top model ha esternato tutta la sua emozione, spiegando che vedere la figlia raggiungere questo traguardo ha avuto per lei un significato molto profondo. Nel messaggio pubblicato online, Christy Turlington ha anche lodato la nuova generazione di ragazze che, a suo dire, stanno già contribuendo a cambiare il mondo.
Kate Hudson applaude il figlio Ryder
Anche Kate Hudson ha preso parte ai festeggiamenti universitari. L'attrice ha infatti assistito alla laurea del figlio Ryder Robinson, avuto dall'ex marito Chris Robinson. Alla cerimonia erano presenti diversi membri della famiglia, tra cui il compagno dell'attrice, Danny Fujikawa, i fratelli del ragazzo e soprattutto la nonna Goldie Hawn insieme allo storico partner Kurt Russell.
Per molte di queste star, la laurea dei figli si è trasformata in un momento pubblico da condividere con i fan, ma anche in un'occasione per raccontare il lato più personale della loro vita familiare, per una volta lontano dai riflettori.