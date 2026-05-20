Nel corso degli ultimi mesi Zahara aveva già parlato pubblicamente del legame molto forte con Angelina Jolie. Durante un evento organizzato dalla Pearls of Purpose Foundation, la ragazza aveva definito il loro rapporto "unico", raccontando anche alcuni aspetti della sua infanzia. Adottata quando aveva appena sei mesi, Zahara aveva spiegato di essere cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso il valore dell'aiuto verso gli altri, della gentilezza e della crescita personale. Aveva poi dedicato delle parole affettuose proprio alla madre, descrivendola come una donna altruista, comprensiva e amorevole.