Cinema: morto Peter Greene, fu anche Zed in "Pulp Fiction"

Diventato famoso per i ruoli da cattivo, l'attore ha interpretato anche il mafioso spietato Dorian Tyrell di "The Mask"
© Dal Web
Lutto nel mondo del cinema. L'attore Peter Greene, noto soprattutto per i suoi ruoli in "Pulp Fiction" e "The Mask", è stato trovato morto il pomeriggio del 12 dicembre nel suo appartamento nel Lower East Side, a New York. come confermato dal suo manager al "New York Post". Greene, 60 anni, è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15:25 ed è stato dichiarato morto sul posto.
La polizia ha dichiarato che non si sospetta alcun episodio doloso, ma che la causa del decesso sarà stabilita dal medico legale. "Era un ragazzo fantastico - ha detto Edwards - Davvero uno dei più grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore immenso. Mi mancherà. Era un grande amico" ha dichiarato sconvolto il portavoce.
Greene affermatosi nei ruoli da cattivo sullo schermo negli anni '90 l'attore dagli occhi azzurri è apparso in alcuni dei classici più amati di Hollywood: suo il ruolo di Zed, la sadica guardia giurata e serial killer nel successo del 1994 di Quentin Tarantino. Apparso anche ne "I Soliti Sospetti", stava per iniziare a gennaio le riprese di un thriller indipendente con Mickey Rourke intitolato "Mascots".
Il portavoce ha osservato che, sebbene il suo cliente avesse la reputazione di essere una persona difficile con cui lavorare, era un perfezionista che dava il massimo in ogni lavoro e voleva che la sua interpretazione fosse semplicemente "perfetta". "Ha lavorato con tantissimi attori e registi straordinari", ha detto Edwards, aggiungendo che la sua interpretazione del mafioso spietato Dorian Tyrell, al fianco di Jim Carrey e Cameron Diaz in "The Mask", è stata "probabilmente il suo ruolo migliore".
Greene, originario di Montclair nel New Jersey, scappò di casa a 15 anni e visse per le strade di New York, dove si diede all'uso di droga e infine allo spaccio, come raccontò alla rivista "Premier" nel 1996. Dopo aver tentato il suicidio nel marzo 1996, cercò una cura per la sua dipendenza. Con circa 95 film al suo attivo, Greene ha recitato anche in "Laws of Gravity", "Clean, Shaven", "Blue Streak" e "Training Day".