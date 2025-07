È morto Michael Madsen, l'attore fedelissimo di Quentin Tarantino: aveva 67 anni

È morto all'età di 67 anni Michael Madsen, attore fedelissimo del regista Quentin Tarantino. L'interprete è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibu, a causa di un arresto cardiaco. È divenuto famoso per i suoi ruoli in film celebri come "Le Iene" e "Kill Bill" e in tutte le pellicole firmate da Tarantino, oltre che per "Donnie Brasco" e importanti titoli del cinema indipendente.