Morto Rick Hurst, il vicesceriffo Cletus di "Hazzard"

Nato a Houston il giorno di Capodanno del 1946, Richard Douglas Hurst conseguì la laurea triennale alla Tulane University nel 1968 e il master in belle arti alla Temple University nel 1970. Debuttò sullo schermo in un episodio del 1971 di "The Doris Day Show," poi apparve l'anno successivo in "Sanford and Son" e nel film "Una ragazza violenta". Dopo Hazzard" interpretò l'imbranato chef Earl Nash in "Amanda's", remake del 1983 della ABC della sitcom britannica di successo "Fawlty Towers". La serie andò in onda solo per 10 episodi prima di essere cancellata. Tra i lavori di Hurst per il grande schermo figurano anche "Il gatto venuto dallo spazio" (1978), "Le ragazze della terra sono facili" (1988), "The Karate Kid - La leggenda continua" (1989), "Nel centro del mirino" (1993) e "Fiori d'acciaio" (1989).