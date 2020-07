I protagonisti di "Hazzard" difendono la serie: "E' stata attaccata ingiustamente"

Per ora il Generale Lee di "Hazzard" è ancora "parcheggiato" sul catalogo IMDb TV di Amazon, nonostante le pressioni per farlo rimuovere. La serie tv degli anni Ottanta è stata travolta dal movimento Black Lives Matter per colpa della bandiera dei Confederati che campeggia sul tettuccio dell'auto, ma i protagonisti John Schneider e Tom Wopat non ci stanno. "La macchina è innocente e la serie è stata attaccata ingiustamente".