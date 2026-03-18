Il montaggio di "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" segue uno schema preciso: "Kill Bill: Volume 1"(2003), e "Kill Bill: Volume 2" (2004) sono stati rimontati tagliando il cliffhanger (l'interruzione di una storia in un momento di forte tensione) del finale del primo capitolo e il riassunto che apre il secondo. Fra le altre novità, anche l'introduzione del colore nella sequenza del brutale scontro con gli 88 folli. Inoltre, il pubblico potrà ammirare spettacolari scene d'animazione inedite che, non essendo presenti nel montaggio dei primi anni Duemila, in Italia arriveranno in versione originale sottotitolata.