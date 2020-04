I 50 anni di Uma Thurman, dalle "Relazioni pericolose" a musa di Tarantino

Uma Thurman compie 50 anni, le foto della sua carriera IPA 1 di 38 IPA 2 di 38 IPA 3 di 38 IPA 38 di 38 IPA 38 di 38 IPA 38 di 38 IPA 38 di 38 IPA 38 di 38 IPA 38 di 38 IPA 10 di 38 IPA 11 di 38 IPA 12 di 38 IPA 13 di 38 IPA 14 di 38 IPA 15 di 38 IPA 16 di 38 IPA 17 di 38 IPA 18 di 38 IPA 19 di 38 IPA 20 di 38 IPA 21 di 38 IPA 22 di 38 IPA 23 di 38 IPA 24 di 38 IPA 25 di 38 IPA 26 di 38 IPA 27 di 38 IPA 28 di 38 IPA 29 di 38 IPA 30 di 38 IPA 31 di 38 IPA 32 di 38 IPA 33 di 38 IPA 34 di 38 IPA 35 di 38 IPA 36 di 38 IPA 37 di 38 IPA 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nata a Boston il 29 aprile del 1970, Uma Karun Thurman, scopre la passione per la recitazione a 15 anni. Dopo un'adolescenza non semplice, a causa del carattere anticonformista, decide di lasciare gli studi e inseguire il sogno di attrice, mantenendosi come modella e indossatrice. Gli inizi non sono semplici. Il debutto è, nel 1987, nel film "Laura" un flop piuttosto clamoroso. Ma in fondo le basta attendere un anno per farsi notare al grande pubblico. "Le relazioni pericolose", di Stephen Frears, la vede accanto a un super cast composto da John Malkovic, Michelle Pfeiffer e Glenn Close. Lei è Keanu Reeves sono invece gli attori giovani alle prime armi, e per entrambi il futuro sarà radioso.

Seguono "Le avventure del barone di Munchausen" di Terry Gilliam, in cui è una novella venere botticelliana che esce nuda da una conchiglia, e il sensuale "Henry e June". Segue una serie di film di buon successo come "Lo sbirro, il boss e la bionda", "Analisi finale" e "Cow Girl - Il nuovo sesso", ed è una Lady Marian inusuale in "Robin Hood - La leggenda". Ma è nel 1994 che la sua carriera svolta. Quentin Tarantino la vuole come protagonista di "Pulp Fiction": il successo è clamoroso e alcune scene da lei interpretate, come quella del twist ballato con John Travolta, entrano di diritto nella storia del cinema.

Sul finire del decennio diventa Poison Ivy, una delle poche cose belle in "Batman & Robin", per poi passare alla fantascienza di "Gattaca - La porta dell'uiniverso", accanto a Ethan Hawke, suo secondo marito (dal 1998 al 2005) da cui ha avuto due figli (dal 1990 al 1992 era stata sposata con Gary Oldman).

Dopo una parentesi, in apertura di nuovo millennio, nel cinema indipendente, nel 2003 torna a lavorare con Tarantino. E' lei la Beatrix Kiddo/Black Mamba di "Kill Bill volume 1 e 2". Un altro personaggio iconico che rimane nella storia del cinema. Seguono "The Producers - Una gaia commedia neozista" (remake di "Per favore non toccate le vecchiette" di Mel Brooks) e "La mia super ex-ragazza". Negli anni 10 si divide tra film di cassetta e titoli di culto, come "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo", "Quello che so sull'amore" di Gabiele Muccino, "Nymphomaniac" e "La casa di Jack", entrambi di Lars Von Trier.

Da sempre impegnata per i diritti civili e di quelli della comunità omosessuale, nel 2018 è stata tra le voci più autorevoli tra quelle levatesi contro il produttore Harvey Weinstein affermando pubblicamentedi essere stata molestata,

