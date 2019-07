Jennifer Lopez compie 50 anni: la ragazza del quartiere che ha ingannato il tempo

Jenny "from the block" (del quartiere), come si autodefinitva nell'omonimo singolo del 2002, è nata nel Bronx nel 1969 da genitori di origini portoricane. A dispetto dei 50 anni il tempo per lei sembra non essere passato: fisico tonico e scolpito, addominali da body-builder e una pelle da adolescente. Basta vedere come volteggia al palo della lap-dance nel suo ultimo film di prossima uscita, per capire che per la Lopez l'età anagrafica non conta. "Non penso a me dal punto di vista dell'età - ha detto in un'intervista - penso solo a ciò che ho fatto, questo è ciò che faccio e continuo a farlo". Una splendida forma figlia dei geni ma anche di una disciplina ferrea fatta di palestra e una rigida dieta senza zuccheri e non-dairy (senza prodotti a base di latte).



Questo 2019 per J.Lo segna anche i vent'anni di carriera musicale, con l'uscita del primo album "On the 6" nel 1999. Ma i suoi inizi nel mondo dello spettacolo erano stati prima da ballerina nel 1991 e poi nel 1993 da attrice nella serie tv trasmessa dalla Cbs "Second Chances".



Madre di due gemelli nati nel 2008, Jennifer sembra vivere anche una favola d'amore con l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. La loro relazione è iniziata nel 2016 e lo scorso marzo durante una vacanza alle Bahamas è arrivata anche una proposta di matrimonio. La coppia vive a Miami cone le due figlie di lui e i gemelli di lei. I suoi trascorsi amorosi sono con il cameriere cubano Ojani Noa, sposato nel 1997 e divorziato l'anno dopo, il secondo matrimonio è nel 1998 con il ballerino Cris Judd da cui divorzia nel 2003.



Ha anche una relazione turbolenta con l'attore Ben Affleck che avrebbe dovuto sposare nel 2004 ma invece la coppia scoppia. Nello stesso anno si sposa per la terza volta, con il cantante e attore Marc Anthony, il padre dei suoi gemelli. Il divorzio arriva nel 2014. Per relazioni fallite, i media americani l'hanno ribattezzata una moderna Liz Taylor. Nonostante ciò, Jennifer è un'icona globale e tra le donne più influenti al mondo. Us Weekly l'ha inoltre nominata "icona di stile degli anni duemila" e sempre nel 2000 il famoso Jungle Dress, disegnato da Donatella Versace e indossato per la cerimonia dei Grammy, è diventato l'abito più ricordato della storia dei Red Carpet. Grazie al successo del vestito e alla ricerca della foto nel web, Google decise di lanciare Google Images.