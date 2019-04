Jennifer Lopez, il video super hot del nuovo singolo manda i fan in tilt

Fan in tilt e mezzo milioni di visualizzazioni in meno di un giorno per il video super hot del nuovo singolo di Jennifer Lopez "Medicine" con French Montana. La sexy cantante è apparse più voluttuosa e conturbante che mai in una sorta di circo in cui interpreta vari ruoli, dall'indovina con décolleté mozzafiato in vista a pole dancer e cow girl con vista sul suo iconico lato B. Il 24 luglio la popstar compirà 50 anni e il suo fisico sembra proprio non sentirli. A sei anni dall’ultima tournee J Lo partirà il 7 giugno con un dal Forum di Los Angeles che si concluderà il 26 luglio all’American Airlines Arena di Miami.