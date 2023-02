Uma Thurman a Milano al concerto della figlia Maya Hawke

Fotogallery - "Kill me if you can", le immagini del documentario

"La mia amatissima figlia 'spacca' a Milano" ha scritto Uma Thurman condividendo una foto di Maya Hawke durante il concerto al Santeria Toscana 31. La ragazza, ha invece condiviso uno scatto di backstage in cui abbraccia la mamma. La presenza della star di "Kill Bill" a Milano è dovuta alla Fashion Week: l'attrice ha partecipato come ospite ad alcune sfilate e dopo le passerelle si è goduta il live della sua primogenita.



Volto familiare al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Robin in Stranger Things, Maya Hawke ha presentato in Italia il suo secondo album Moss, uscito a settembre. "Questo album si chiama Moss (muschio) perché credo di aver riflettuto molto negli ultimi anni, Seduta immobile a sviluppare una coperta verde di ricordi e sensazioni. Registrare questo disco è stato come alzarmi, scrollarmi tutto di dosso e osservare. È stato il primo passo per chiarirmi le idee e provare davvero a guardare la pietra sotto il muschio. Non so quanti passi mi manchino ancora, o a che punto io sia, ma so che quest’album è un grosso cambio di marcia", ha spiegato la figlia di Uma Thurman.

A proposito dei brani del suo album, Maya Hawke ha spiegato: "Le canzoni sono sempre arrivate nella mia vita per necessità. Penso che ogni brano di questo disco parli di un inizio nascosto dietro una fine, di una riflessione sui modi in cui ho deluso me stessa. Principalmente, questo album vuole parlare di rinascita e accettazione. Sto ritornando ad essere me stessa".