Show a luci rosse per Maya Hawke, figlia di Uma Thurman: gira seminuda e ubriaca per i Loyal Studios

"Benvenuti nella vita di una star del cinema", comincia così il tour a luci rosse attraverso i Loyal Studios di Los Angeles, che Maya Thurman Hawke ha messo in scena e condiviso su Instagram per promuovere il suo prossimo film, "Mainstream". Solo una giacca tenuta con le mani a coprire il seno e il sedere e glitter luccicanti su tutto il corpo nudo...

La modella e attrice 21enne, stella nascente per il ruolo avuto nella fortunata serie tv "Stranger Things", e figlia maggiore di Uma Thurman, 49 anni, e Ethan Hawke, 48 anni ha spiegato come ci si sente ad essere famosi: "È molto glamour e sexy e tutti vogliono andare a letto con te e baciarti continuamente. Le persone ti danno un sacco di cibo e vestiti gratuiti e alcol gratis. Fondamentalmente non pago mai niente...", ha ammesso Maya, che ha terminato la clip confessando di essere ubriaca.