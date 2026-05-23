Cannes rende omaggio a Barbra Streisand: "Intelligenza e fascino popolare"

''Pensavo, come un regista, a come raccontare la storia. E avevo delle storie che volevo raccontare, come quella di Yentl, una donna ebrea del XIX secolo che dovette travestirsi da uomo per poter studiare", ha spiegato Barbra Streisand, Palma d'onore 2026 nel video messaggio inviato al Festival di Cannes, mostrato durante la cerimonia di chiusura. Ma ero una donna e questo per molti rappresentava un ostacolo. E, peggio ancora, ero un'attrice che voleva dirigere, quindi ogni studio mi ha rifiutata. E per 15 anni il progetto è andato a rotoli. Ma dovevo fare questo film. Ed è questo tipo di passione che credo tutti noi qui stasera condividiamo per il cinema. In un mondo folle e instabile, che sembra essere colpito sempre più duramente ogni giorno, è rassicurante vedere i film in concorso a questo festival, realizzati da artisti provenienti da così tanti Paesi. Il cinema ha questa magica capacità di unirci, di aprire i nostri cuori e le nostre menti. Ed è proprio questo che celebriamo a Cannes. E sono davvero orgogliosa di far parte di questa comunità".