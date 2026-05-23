Cannes rende omaggio a Barbra Streisand: "Intelligenza e fascino popolare"

Cannes premia Barbra Streisand con un riconoscimento alla carriera: l'attrice, assente perché reduce da un infortunio, ha mandato un videomessaggio. In Barbra Streisand "convivono pensiero e spettacolo, intelligenza e fascino popolare. Amo profondamente l'idea che si possa essere, nello stesso corpo, cantante e regista, attrice e scrittrice, ma dietro l'immensa voce c'è sempre una donna sola, prima della sua partitura, prima del suo testo, prima del suo film", ha detto Isabelle Huppert durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes numero 79, introducendo la Palma d'Onore.
Il rapporto con il successo
"Una donna - ha proseguito - che non si è mai sentita completamente a suo agio con la fama. Una donna per la quale il lavoro era la vera fonte di felicità". In film come Yentl ha raccontato "non una donna come oggetto. Mai. Ma una donna come soggetto, una donna che pensa, che desidera, che sceglie. Questo impegno non l'hai messo solo al servizio del tuo lavoro", ha concluso, ricordando anche il suo impegno politico e in difesa dei diritti Lgbtq.
Il video-messaggio
''Pensavo, come un regista, a come raccontare la storia. E avevo delle storie che volevo raccontare, come quella di Yentl, una donna ebrea del XIX secolo che dovette travestirsi da uomo per poter studiare", ha spiegato Barbra Streisand, Palma d'onore 2026 nel video messaggio inviato al Festival di Cannes, mostrato durante la cerimonia di chiusura. Ma ero una donna e questo per molti rappresentava un ostacolo. E, peggio ancora, ero un'attrice che voleva dirigere, quindi ogni studio mi ha rifiutata. E per 15 anni il progetto è andato a rotoli. Ma dovevo fare questo film. Ed è questo tipo di passione che credo tutti noi qui stasera condividiamo per il cinema. In un mondo folle e instabile, che sembra essere colpito sempre più duramente ogni giorno, è rassicurante vedere i film in concorso a questo festival, realizzati da artisti provenienti da così tanti Paesi. Il cinema ha questa magica capacità di unirci, di aprire i nostri cuori e le nostre menti. Ed è proprio questo che celebriamo a Cannes. E sono davvero orgogliosa di far parte di questa comunità".